В Курской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«Курская область — угроза атаки БПЛА», — сказано в сообщении, опубликованном в 1:01 мск.

Другие подробности не приводятся.

7 декабря Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки «Север» уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» танк Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

В конце ноября заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Орел» сообщил, что ВСУ используют в Курской области немецкие и американские танки Leopard и Abrams. Он добавил, что в последний раз иностранные танки и другая бронетехника ВСУ была обнаружена в Новоивановке Курской области.

До этого российские войска «Искандерами» уничтожили пять установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), применяющих ATACMS по Курской области.

Ранее российские войска за сутки уничтожили более 380 бойцов ВСУ в Курской области.