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В Кремле рассказали, в каком случае Белоруссия может получить ракету «Орешник»

Песков: решение о возможном размещении «Орешника» в Белоруссии примут президенты

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Алексей Никольский/РИА Новости

Решение о том, может ли Белоруссия разместить у себя российскую ракетную систему средней дальности «Орешник» при необходимости, может быть принято только президентами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

5 декабря стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил проект договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналисту Такеру Карлсону о сигнале, который Россия послала применением «Орешника».

Новость дополняется.

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