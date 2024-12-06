Лавров рассказал Карлсону о сигнале, который Россия послала применением «Орешника»

Россия надеется, что Запад серьезно воспринял сигнал, который она послала ему применением ракеты средней дальности «Орешник». Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, Российская Федерация не желает «усугублять ситуацию».

«Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний, пару недель назад, от новой системы «Орешник» был воспринят всерьез», — сказал дипломат.

21 ноября президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран РФ ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Он уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее никого не уведомляла об испытаниях подобного оружия. При этом он сказал, что за 30 минут до пуска РФ все же отправила США уведомление в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали удар «Орешником» предупредительным «звоночком».