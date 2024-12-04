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США перенесли учения по ядерному сдерживанию КНДР из-за ситуации в Южной Корее

США отложили проведение с Южной Кореей учений по ядерному сдерживанию КНДР

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FOTOGRIN/Shutterstock/FOTODOM

США на фоне ситуации в Южной Корее приняли решение перенести проведение с ней учений по ядерному сдерживанию КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на официального представителя Пентагона.

По его словам, учения были отложены «до дополнительного уведомления».

«У нас сейчас нет информации для определения новых дат», — сказал представитель минобороны Соединенных Штатов.

Информацию о переносе учений подтвердил Yonhap источник в правительстве Южной Кореи.

Изначально планировалось, что первые командно-штабные учения южнокорейско-американской Консультативной группы по ядерным вопросам состоятся 4-5 декабря в Вашингтоне.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в Южной Корее военного положения. Он объяснил свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». При этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Парламент страны, в свою очередь, провел заседание и проголосовал за отмену военного положения. Резолюцию с соответствующим содержанием поддержали все 190 депутатов, присутствовавших на мероприятии. Еще 110 законодателей воздержались от участия в обсуждении.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию в Южной Корее.

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