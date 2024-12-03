В Кремле назвали тревожной ситуацию в Южной Корее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле называют тревожной ситуацию в Южной Корее в связи с введением там военного положения. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ситуация тревожная. Внимательно наблюдаем», — сказал Песков.

В ночь на 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента.

Позднее южнокорейский глава объявил о введении в стране военного положения. Это решение президент мотивировал необходимостью искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок.

Комментируя ситуацию, лидер правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хук назвал ошибкой решение южнокорейского главы. Руководство ведущей в стране оппозиционной Демократической партии «Тобуро», в свою очередь, призвало своих депутатов собраться в парламенте и обсудить процесс отмены военного положения. Однако здание законодательного органа было оцеплено полицией, из-за чего политикам пришлось перелезать через забор.

Ранее в пропрезидентской южнокорейской партии осудили применение армии в Сеуле.