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В Южной Корее отменили экстренный сбор военнослужащих

Рёнхап: минобороны Южной Кореи отменило экстренный сбор военнослужащих

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Yonhap/Reuters

Министерство обороны Южной Кореи приняло решение об отмене экстренного сбора военнослужащих. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

«Отменен экстренный сбор, объявленный министерством обороны… Сотрудники, прибывшие на работу, возвращаются», — отмечает издание.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Парламент страны, в свою очередь, провел заседание и проголосовал за отмену военного положения. Резолюцию с соответствующим содержанием поддержали все 190 депутатов, присутствовавших на мероприятии. Еще 110 законодателей воздержались от участия в обсуждении.

Позже Юн Сок Ёль заявил, что намерен отозвать указ о введении военного положения в стране в ходе предстоящего заседания кабинета министров.

Ранее журналисты узнали о реакции администрации США на события в Южной Корее.

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