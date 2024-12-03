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Стала известна реакция администрации Байдена на события в Южной Корее

CNN: военное положение в Южной Корее застало администрацию Байдена врасплох

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Leah Millis/Reuters

Решение президента Южной Кореи Юн Сок Ёля ввести в стране военное положение «застало врасплох» сотрудников администрации американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал CNN, сославшись на высокопоставленных чиновников в США.

«Многие в администрации Байдена, по всей видимости, оказались застигнуты врасплох развитием событий [в Южной Корее]», — говорится в материале.

По словам одного из источников, обострение политической ситуации в Южной Корее вызвало «серьезное беспокойство» у сотрудников администрации президента США.

3 декабря южнокорейский лидер объявил о введении в республике военного положения. Юн Сок Ёль объяснил свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Позже в парламенте страны состоялось голосование за отмену военного положения. Соответствующую резолюцию поддержали 190 из 300 депутатов. Однако местный телеканал YTN сообщил, что военное положение в Южной Корее продолжит действовать, пока его не отменит сам президент.

Ранее в ООН прокомментировали обострение политической обстановки в Южной Корее.

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