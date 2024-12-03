Украинские военкоры заявили о вытеснении ВСУ в одном из районов Курской области

Вооруженные силы России вытеснили подразделения украинских войск за границу РФ в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на карту военно-аналитического ресурса Deep State.

Корреспонденты издания уточнили, что небольшой участок на российско-украинской границе ранее помечался как «серая зона», однако теперь Deep State признал полное выдавливание Вооруженных сил Украины (ВСУ) с указанной территории.

Незадолго до этого стало известно, что в Курской области сотрудники Росгвардии разрушили блиндаж ВСУ и подвал, где находился личный состав. Огневая группа ведомства при содействии Вооруженных сил России нанесла удар по украинским позициям. В результате были уничтожены расчеты автоматических гранатометов и FPV-дронов, а также блиндаж и опорный пункт с крупнокалиберным пулеметом. В дополнение бойцы ликвидировали склад с оружием украинских военнослужащих.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Британии заявили, что ВСУ не обнаружили военных КНДР в Курской области.