В Курской области сотрудники Росгвардии разрушили блиндаж Вооруженных сил Украины и подвал, где находился личный состав. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Росгвардейцы осуществили задачи по прикрытию и поддержке действий реактивных систем залпового огня Министерства обороны России.

Согласно информации ведомства, огневая группа, при содействии Вооруженных сил России, нанесла удар по позициям противника. Были уничтожены расчеты автоматических гранатометов и FPV-дронов, а также блиндаж и опорный пункт с крупнокалиберным пулеметом. В дополнение бойцы ликвидировали склад с оружием украинских военнослужащих.

Британское издание Би-би-си писало, что Вооруженным силам Украины приказали удерживать часть Курской области до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Британии сообщили, что ВСУ не обнаружили солдат КНДР в Курской области.