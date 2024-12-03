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В Британии сообщили, что ВСУ не обнаружили солдат КНДР в Курской области

«Би-би-си»: ВСУ не обнаружили следы солдат из КНДР в Курской области

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Cheng Dayu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводили поиски предполагаемых солдат из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Курской области, однако не смогли найти их следов. Об этом сообщает британское издание «Би-би-си», ссылаясь на украинских военнослужащих.

«Я ничего не видел и не слышал о корейцах... Очень трудно найти корейца в густом курском лесу, особенно если его здесь нет», — поделился своими наблюдениями украинский боец по имени Павел.

Командование ВСУ пообещало вознаграждение за поимку предполагаемых северокорейских бойцов, находящихся в Курской области. Однако, по информации издания, украинские военные ни разу не вступали в боевой контакт с бойцами КНДР.

Продолжаются поиски и расследования по данному вопросу, но на данный момент наличие северокорейских наемников на территории России не подтверждено, сказано в материале.

22 ноября телеканал CNN утверждал, что в Мариуполь якобы прибыли военные специалисты из КНДР.

Ранее жители Южной Кореи выступили против поставок оружия Украине.

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