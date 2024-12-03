В Пентагоне сообщили о контактах с Россией по Сирии

Оборонное ведомство США задействовало канал связи с Россией по Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, пишет ТАСС.

«Как я понимаю, командующий Совместной объединенной оперативной группой — операцией «Непоколебимая решимость» использовал горячую линию, которая у нас есть с Россией, чтобы удостовериться в наличии открытого канала связи», — сказал он.

По его словам, американские военные пошли на контакт с Москвой, поскольку войска США и России в Сирии географически находятся близко друг к другу.

Райдер добавил, что Пентагон продолжит использовать «этот механизм связи для предотвращения потенциальных просчетов» по мере развития ситуации в Сирии.

2 декабря официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отказался напрямую ответить на вопрос журналистов о том, поддерживают ли США наступление боевиков в Сирии.

В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что активизация террористов в Сирии стала частью плана США и Израиля по дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее в США объяснили, почему Сирия потеряла контроль над Алеппо.