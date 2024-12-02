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Пезешкиан назвал активизацию террористов в Сирии частью плана США

Пезешкиан заявил Путину, что кризис в Сирии служит интересам Израиля и США

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Morteza Fakhri Nezhad/IRIB/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что активизация террористов в Сирии стала частью плана США и Израиля по дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Его слова приводит ТАСС.

«Мы убеждены, что недавние события — часть опасного плана США и сионистского режима по политической дестабилизации региона в интересах сионистов», — сказал он.

В понедельник Путин и Пезешкиан по телефону обсудили обострившуюся ситуацию в Сирии. Они отметили, что масштабная агрессия террористических группировок и бандформирований расценена как направленная на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности арабской республики.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Телеканал CNN сообщал, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Ранее в США объяснили, почему Сирия потеряла контроль над Алеппо.

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