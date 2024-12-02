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В США объяснили, почему Сирия потеряла контроль над Алеппо

NYT: Сирия потеряла Алеппо из-за ослабления России и Ирана

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Mahmoud Hassano/Reuters

Власти Сирии потеряли контроль над городом Алеппо на фоне ослабления поддержки со стороны России и Ирана. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

«В течение многих лет президент Сирии Башар Асад мог отбивать атаки оппозиционеров с помощью России, Ирана и Хезболлы. Теперь, когда эти союзники ослаблены или отвлечены собственными конфликтами, повстанцы воспользовались возможностью изменить баланс сил», — говорится в материале.

Авторы добавили, что причинами ослабления поддержки стали различные факторы. В частности, Иран столкнулся с усилением ударов со стороны Израиля, «Хезболла» оказалась ослаблена в результате конфликта с израильской стороной, а Россия сосредоточила внимание на конфликте на Украине. Помимо этого, роль сыграла Турция, которая, по мнению журналистов, могла пересмотреть свою позицию по отношению к Сирии.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее в МИД РФ допустили проведение встречи Турции, Ирана и России по Сирии.

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