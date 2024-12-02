Госдеп отказался ответить на вопрос о поддержке США боевиков в Сирии

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер отказался напрямую ответить на вопрос журналистов о том, поддерживают ли США наступление боевиков в Сирии. Его слова приводит РИА Новости.

«Я видел различные слухи, включая заявления людей, которые, казалось бы, заслуживают доверия, что США якобы были причастны к этому наступлению. Это абсолютно неверно», – подчеркнул Миллер.

По его словам, в США хотят видеть деэскалацию ситуации и стать свидетелями продвижения политического процесса.

Он добавил, что организация, начавшая наступление, признана террористической в США.

28 ноября телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Ранее в США объяснили, почему Сирия потеряла контроль над Алеппо.