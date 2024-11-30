Россия ударила по скоплению боевиков в провинции Алеппо

Россия нанесла удар по скоплению боевиков в сирийской провинции Алеппо, что зафиксировано на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Военный осведомитель».

На первом видео запечатлен момент попадания снаряда в группу военных, находящихся рядом с транспортными средствами. Второй ролик демонстрирует последствия удара по боевикам.

«Момент авиаудара Воздушно-космических сил (ВКС) России по боевикам в городе Маре на западе провинции Алеппо и снятый боевиками результат прилета», — указано в подписи к посту.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

На следующий день в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России в течение суток уничтожили не менее 200 боевиков организации «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) и других группировок, перешедших в наступление в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. Сообщалось также, что сирийская армия перебросила подкрепления на линии боевого соприкосновения в этих регионах.

Сирийские боевики заявили о выходе к пригородам Алеппо.