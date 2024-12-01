Минобороны России отчиталось о сбитых беспилотниках за сутки

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты 55 беспилотников самолетного типа», — проинформировали в министерстве.

Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 013 беспилотников, 19 577 танков, 586 зенитных ракетных комплексов, 1497 боевых машин РСЗО, 18 807 орудий полевой артиллерии и минометов и 28 905 единиц специальной военной автомобильной техники.

Утром 1 декабря министерство обороны России сообщило, что над российскими регионами за ночь уничтожили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным оборонного ведомства, в том числе 20 дронов сбиты над Брянской областью, семь — над Калужской. Еще по одному беспилотнику уничтожено над Смоленской и Курской областями, уточнили в министерстве.

Ранее в Брянской области беспилотник врезался в дом.