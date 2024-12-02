Попытка атаки украинского дрона-камикадзе на электроподстанцию сорвана в Донецке

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвратила попытку атаки украинского дрона-камикадзе на электрическую подстанцию в Донецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по ДНР.

Как уточнили в ведомстве, в Куйбышевском районе города была пресечена ночная атака беспилотника, который нес на борту самодельное взрывное устройство, основанное на кумулятивном боеприпасе. Взрывотехники УФСБ России по ДНР, используя специальные технические средства, отключили системы управления беспилотников и уничтожили взрывоопасный объект накладным зарядом на месте.

В ведомстве также сообщали, что за прошедшую неделю было зафиксировано и перехвачено 120 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой.

30 ноября сообщалось, что Вооруженные силы Украины используют большое количество дронов на разных частотах, чтобы попытаться обойти системы РЭБ российских бойцов в Курской области.

Ранее в Швейцарии сделали заявление о будущем Украины.