У боевиков в Сирии появился вертолет Ми-8 с портретом Асада на борту

В Алеппо боевики захватили оставленный сирийскими военными вертолет Ми-8 с портретом действующего президента Сирии Башара Асада на борту. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Боевики сняли на видео вертолет с портретом Асада, однако не показали, исправен ли он.

1 декабря «Военный обозреватель» сообщал, что боевики сделали фотографию на фоне захваченного ими в Алеппо зенитного ракетно-пушечного комплекса российского производства «Панцирь».

Накануне сообщалось, что сирийская авиация сорвала наступление боевиков, нанеся удары по колонне бронетехники на трассе Алеппо — Дамаск.

27 ноября CNN сообщил, что сирийские повстанцы начали крупномасштабную атаку на правительственные силы в Алеппо, что стало первым за многие годы крупным обострением отношений между сторонами. В результате боевых действий они захватили 13 населенных пунктов.

30 ноября повстанцы захватили центр Алеппо. Под их контроль также перешла вся провинция Идлиб.

Ранее минобороны Сирии заявило о подготовке контратаки против террористов.