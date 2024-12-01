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Минобороны Сирии заявило о подготовке контратаки против террористов

Минобороны Сирии сообщило о скором контрнаступлении на позиции террористов

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Ugur Can/AP

Сирийские войска в ближайшее время перейдут в контрнаступление. Об этом сообщается на странице сирийского минобороны в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Главное командование армией и вооруженными силами подтверждает, что процесс противодействия террористической атаке идет успешно и решительно, и вскоре состоится контратака для восстановления контроля над всеми территориями», — говорится в заявлении ведомства.

Незадолго до этого минобороны Сирии отметило, что в составе вооруженных группировок оппозиции в Алеппо и Идлибе в боевых действиях участвуют тысячи иностранных боевиков. Отмечалось, что армия Сирии ожидает прибытия подкрепления в охваченные вооруженным мятежом провинции, а также продолжает наносить удары по позициям боевиков.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее Асад заявил, что Сирия продолжит защищать свои территории.

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