Появилась информация о захвате боевиками всей провинции Идлиб

Провинция Идлиб на северо-западе Сирии полностью перешла под контроль боевиков. Об этом сообщает Reuters.

«Два источника среди повстанцев сообщили, что повстанцы также захватили город Марат-эн-Нуман в провинции Идлиб, взяв под свой контроль всю эту провинцию», — говорится в сообщении.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Также поступали сообщения о том, что боевики вели бои в городе Алеппо.

30 ноября стало известно, что Россия нанесла удар по скоплению боевиков в сирийской провинции Алеппо.

Ранее в Турции раскрыли, какие страны стоят за наступлением боевиков в Сирии.