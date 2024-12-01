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Боевики в Сирии захватили российский «Панцирь» и устроили фотосессию

Боевики в Сирии сделали фото на фоне захваченного в сирийском Алеппо «Панциря»

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Телеграм-канал «Военный обозреватель»

Протурецкие боевики сделали фото на фоне захваченного ими в сирийском Алеппо зенитного ракетно-пушечного комплекса российского производства «Панцирь». Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» захвачен боевиками в Алеппо», — говорится в публикации.

Другие подробности не уточняются.

1 декабря сообщалось, что сирийская авиация сорвала наступление боевиков, нанеся удары по колонне бронетехники на трассе Алеппо — Дамаск.

27 ноября CNN сообщил, что сирийские повстанцы начали крупномасштабную атаку на правительственные силы в Алеппо, что стало первым за многие годы крупным обострением отношений между сторонами. В результате боевых действий они захватили 13 населенных пунктов.

30 ноября повстанцы захватили центр Алеппо. Под их контроль также перешла вся провинция Идлиб.

Ранее минобороны Сирии заявило о подготовке контратаки против террористов.

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