Сирийская авиация сорвала наступление повстанцев, уничтожив колонну бронетехники

Сирийская авиация сорвала наступление боевиков, нанеся удары по колонне бронетехники на трассе Алеппо — Дамаск. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Сирии.

«Сирийские самолеты совершили несколько ударов по колонне бронетехники террористов на дороге М-5, которые собирались проводить наступление, и уничтожили технику», — сказал источник агентства.

По данным российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, сирийская армия за сутки уничтожила в Алеппо и Идлибе не менее 300 боевиков.

27 ноября CNN сообщил, что сирийские повстанцы начали крупномасштабную атаку на правительственные силы в Алеппо, что стало первым за многие годы крупным обострением отношений между сторонами. В результате боевых действий они захватили 13 населенных пунктов.

30 ноября повстанцы захватили центр Алеппо. Под их контроль также перешла вся провинция Идлиб.

Ранее минобороны Сирии заявило о подготовке контратаки против террористов.