Позируют в особняках и сносят памятники: сирийские повстанцы заняли центр Алеппо Reuters: повстанцы полностью захватили провинцию Идлиб в Сирии

Сирийские повстанцы впервые с 2016 года захватили центр Алеппо — второго по величине города страны. Боевики не встретили почти никакого сопротивления: армия Сирии вывела войска, чтобы подготовиться к контрудару. В городе не работают госучреждения, а повстанцы освобождают тюрьмы, сносят памятники и фотографируются в интерьерах особняков. В Идлибе тем временем оппозиция захватила последний город — теперь вся провинция находится под контролем повстанцев. Главное о событиях в Сирии — в материале «Газеты.Ru».

Тысячи вооруженных повстанцев в Сирии рассредоточились по второму по величине городу страны — Алеппо. Вооруженные группировки захватили более чем 40% районов города и не встретили практически никакого сопротивления, передает телеканал Al Mayadeen. Армия Сирии заявила, что вывела войска, чтобы подготовится к контратаке. Все правительственные и муниципальные учреждения Алеппо закрыты. Власти также закрыли аэропорт и все ведущие в город дороги, сообщает Reuters.

Тем временем вооруженные повстанцы публикуют фото из особняка губернатора города, сносят памятники, в том числе памятник Басселю Асаду — покойному брату президента Башара Асада. Джихадисты казнят военнопленных и освобождают тюрьмы. Они также подняли флаг над Цитаделью Алеппо — крепостью XII века.

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МИД Ирана сообщил о нападении боевиков на консульство в Алеппо. По словам представителя ведомства, никто не пострадал.

Группировки повстанцев получают подкрепление и военную технику через северные границ, передает Syria News. В командовании сирийской армией назвали отступление временным и пообещали обеспечить безопасность Алеппо и «восстановить контроль государства и его институтов над городом и окрестностями».

«Множество террористов и фронтов боевых действий вынудили наши вооруженные силы провести передислокацию, направленную на укрепление линий обороны, чтобы отразить атаку, сохранить жизни мирных жителей и солдат и подготовиться к контратаке», — говорится в заявлении командования.

По данным источников Reuters, 30 ноября российские и сирийские военные самолеты ударили по повстанцам в пригороде Алеппо.

«За прошедшие сутки уничтожено не менее 200 боевиков», — заявил российский капитан первого ранга Олег Игнасюк из Центра по примирению враждующих сторон.

Москва также пообещала Дамаску дополнительную военную помощь, которая начнет поступать в течение следующих 72 часов, пишет Reuters со ссылкой на источники.

close Juma Mohammad/Global Look Press

Захват всей провинции Идлиб

Противники Асада 30 ноября захватили сирийский город Мааррет-эн-Нууман, теперь провинция Идлиб полностью перешла под контроль антиправительственных сил, передает Reuters со ссылкой на источники среди повстанцев.

«Повстанцы захватили город Мааррат-эн-Нууман в провинции Идлиб, взяв под свой контроль всю эту провинцию, что станет еще одним серьезным ударом для [президента Сирии Башара] Асада», — пишет агентство.

Сирийская гражданская оборона (спасательная служба, действующая в контролируемых оппозицией частях Сирии) утверждает, что авиация Сирии и России нанесла авиаудары по жилым кварталам, АЗС и школе в провинции Идлиб.

Россия ведет переговоры

На фоне обострения конфликта в Сирии главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонный разговор.

«С обеих сторон высказана серьезная обеспокоенность опасным развитием ситуации в САР в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб», — заявили в МИД РФ. Стороны договорились о координации совместных действий.

Лавров также провел беседу с главой МИД Ирана, подчеркнув необходимость активизации усилий для стабилизации обстановки, рассказали в МИД РФ.

В российском посольстве в Сирии рассказали, что россияне в результате последних событий в стране не пострадали. Представитель посольства подчеркнул, что диппредставительство РФ работает в штатном режиме, а охрана здания усилена «на постоянной основе».

Повстанцы начали наступление 27 ноября. Это стало крупнейшей с 2020 года эскалацией конфликта в Сирии. Антиправительственные группировки представлены «Свободной сирийской армией» (ее поддерживали США и Турция) и движениями исламистов, в том числе террористической «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Боевики объяснили начало наступления ответом на «эскалацию в последние недели ударов российских и сирийских военно-воздушных сил по гражданскому населению в районах к югу от Идлиба». Своей целью боевики называют освобождение «оккупированных территорий от преступного режима».

29 ноября повстанцы объявили, что вошли в Алеппо. Агентство Anadolu подсчитало, что под контролем оппозиции оказались 400 кв. км территорий, 70 населенных пунктов и стратегически важные объекты Сирии. Кроме того, повстанцы имеют преимущество, поскольку союзники Асада ограничены в ресурсах из-за других военных конфликтов.