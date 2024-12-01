Над Брянской областью сбиты украинские беспилотники

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что над регионом были уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

Вечером 30 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что два села в регионе подверглись атаке дронов Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

В ночь на 30 ноября министерство обороны России сообщало, что силы противовоздушной обороны РФ сбили 11 дронов над Белгородской областью и Черным морем.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ростовской области нашли дроны с элементами взрывного устройства.