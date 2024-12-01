Российские ПВО предотвратили еще одну атаку украинских БПЛА на Брянскую область

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили очередную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Брянскую область. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Еще три вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал глава региона.

Богомаз выразил благодарность российским силам противовоздушной обороны и отметил отсутствие пострадавших среди населения. Также не было и разрушений на месте падения обломков. Оперативные и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Незадолго до этого Богомаз сообщил, что над Брянской областью были уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа. По словам главы региона, пострадавших и разрушений также не было.

В свою очередь вечером 30 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что два села в регионе подверглись атаке дронов Вооруженных сил Украины. Глава региона подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее в Ростовской области нашли дроны с элементами взрывного устройства.