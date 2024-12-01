Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские дроны разрушили жилой дом в Брянской области

Богомаз: в Брянской области украинские беспилотники уничтожили жилой дом

close
Inna Varenytsia/REUTERS

В Брянской области беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины уничтожили жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате атаки украинских беспилотников в Стародубском муниципальном округе полностью уничтожен один жилой дом», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 4:07 по московскому времени.

В многоквартирном доме получили повреждения фасад, балконы и остекление, уточнил Богомаз. Информация о последствиях уточняется.

В настоящее время на месте происшествия организована работа экстренных и оперативных служб, добавил губернатор.

Незадолго до этого Telegram-канал Baza писал, что беспилотник врезался в пятиэтажный дом в Брянской области.

Кроме того, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что в результате падения дрона на окраине одного из населенных пунктов возникло возгорание. Очаг пожара находился за пределами жилой застройки.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ростовской области нашли дроны с элементами взрывного устройства.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами