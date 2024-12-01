Украинские дроны разрушили жилой дом в Брянской области

В Брянской области беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины уничтожили жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате атаки украинских беспилотников в Стародубском муниципальном округе полностью уничтожен один жилой дом», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 4:07 по московскому времени.

В многоквартирном доме получили повреждения фасад, балконы и остекление, уточнил Богомаз. Информация о последствиях уточняется.

В настоящее время на месте происшествия организована работа экстренных и оперативных служб, добавил губернатор.

Незадолго до этого Telegram-канал Baza писал, что беспилотник врезался в пятиэтажный дом в Брянской области.

Кроме того, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что в результате падения дрона на окраине одного из населенных пунктов возникло возгорание. Очаг пожара находился за пределами жилой застройки.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ростовской области нашли дроны с элементами взрывного устройства.