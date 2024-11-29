В Госдуме подтвердили, что Россия и Украина произвели обмен телами военных

Между Россией и Украиной состоялся обмен телами военных, украинская сторона вернула 52 тела российских военнослужащих, Украине были переданы 502 тела. Об этом РБК сообщил депутат Государственной думы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

С российской стороны обмен проводило Министерство обороны России. Украина поблагодарила за содействие Международный комитет Красного Креста.

Незадолго до этого информацию об обмене опубликовал военкор Александр Коц. При этом, согласно приведенным им данным, он прошел по формуле 502 на 48.

22 ноября сообщалось, что Украина передала России 46 жителей Суджанского района Курской области. В их числе были младенец и инвалид-колясочник. По словам губернатора Алексея Смирнова, сначала они пересекли границу Украины и Белоруссии, а затем отправились в РФ. В переговорах по обмену принимала участие омбудсмен Татьяна Москалькова, она договаривалась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

При этом, если говорить о пленных украинцах, то далеко не все из них хотят возвращения на родину. По словам волонтера Марины Ашифиной, ряд солдат ВСУ уже начали выпускать на свободу при условии тщательной проверки и их непричастности к военным преступлениям. Данные о таких бывших пленных засекречены, а некоторые из них продолжают получать выплаты на Украину, рассказала Ашифина.

Ранее на Украине отреагировали на призывы ускорить обмены военнопленными.