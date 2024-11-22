Новорожденный и инвалид-колясочник: России вернули 46 жителей Курской области

46 жителей Суджанского района Курской области, в том числе младенец и инвалид-колясочник, вернулись в Россию. Их переместили в Сумы украинские военнослужащие после вторжения в Курскую область в августе 2024 года. По словам губернатора Алексея Смирнова, сначала они пересекли границу Украины и Белоруссии, а затем отправились в РФ. В переговорах приняла участие омбудсмен Татьяна Москалькова, она договаривалась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в Telegram-канале объявила, что в Россию вернулись 46 жителей Курской области.

По словам омбудсмена, это произошло в результате переговорного процесса между Россией и Украиной.

«Они были вывезены украинскими вооруженными формированиями с территории Курской области, после вооруженного нападения на Курскую область в августе сего года. Все это время мы беспокоились, были на связи с родственниками, собирали документы для возвращения наших людей», — пояснила чиновница.

Москалькова добавила, что среди 46 возвращенных граждан есть 12 детей, в том числе один новорожденный, один ребенок до трех лет, а также инвалид-колясочник.

По ее словам, они вместе с родственниками и всей страной радуются возвращению граждан РФ.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов Telegram-канале отметил, что вернувшиеся жители проживали в Суджанском районе. 22 ноября они пересекли границу Украины и Белоруссии. Сейчас граждан транспортируют в Россию под присмотром сотрудников регионального правительства, медицинских и социальных работников, волонтеров. Им предоставили все необходимое.

«Благодарю федеральные власти, Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Николаевну Москалькову, представителей Российского Красного Креста за решение этого крайне острого и важного вопроса. Продолжим работать, чтобы каждый курянин вернулся домой и воссоединился со своей семьей!» — заключил Смирнов.

Находились в Сумах

Еще 19 ноября на совещании по вопросам оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО в Минюсте Москалькова сообщила, что в Сумах обнаружили 40 мирных граждан РФ, которых переместили на территорию Украины из Курской области. Она отметила, что в их число входят мать с трехмесячным ребенком и инвалид-колясочник.

Для совершения обмена Москалькова переговорила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. По ее словам, к ней поступило более 40 тысяч обращений по поводу пропавших граждан России в зоне СВО (ранее она говорила, что к ней обратились родственники более тысячи незаконно перемещенных жителей Курской области). Они совместно с Минобороны с помощью психологов работают с семьями пропавших.

«По своей линии у меня отработана система. Мы связываемся с Международным Комитетом Красного Креста, обмениваемся списками, с одной стороны, без вести пропавших, с другой стороны, пленными. Из числа пленных удается вычленить некоторых людей, что они живы и находятся в плену»,

— отметила Москалькова, цитирует «Интерфакс».

Омбудсмен добавила, что они не прекращают поиски даже уже умерших пропавших людей.

Тысячи пропавших

В октябре председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук сказал РИА Новости, что они получили 5,6 тысячи заявок на поиск пропавших у Курской области. 1088 жителей — и военнослужащих, и гражданских — уже нашли. Большинство людей пропали именно в Суджанском районе.

Пропавших также ищет курское отделение поискового отряда «Лиза Алерт». В августе председатель организации Григорий Сергеев обозначил, что они перестают публиковать личные данные разыскиваемых людей, чтобы оградить родственников от мошенников. При этом за сутки с 13 по 14 августа отряд получил около тысячи заявок о пропавших, это связано с нападением ВСУ на Курскую область. В октябре отряд получил информацию о 85 пропавших. Удалось найти 38 человек живыми, погибших трое.