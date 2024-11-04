Волонтер заявила, что ряд пленных солдат ВСУ хочет остаться в России

Попавшие в плен украинские солдаты не хотят возвращаться на родину в рамках обмена и желают остаться жить в России, рассказала ТАСС волонтер Марина Ашифина.

«Так сложилось, что очень много желающих военнопленных хотят остаться жить на территории Российской Федерации, то есть они массово отказываются от обмена на территорию Украины», — объяснила Ашифина.

По словам волонтера, ряд солдат ВСУ уже начали выпускать на свободу при условии тщательной проверки и их непричастности к военным преступлениям. Данные о таких бывших пленных засекречены, а некоторые из них продолжают получать выплаты на Украину, рассказала Ашифина.

4 ноября сообщалось о встрече пленных украинских бойцов с родственниками на территории ДНР. По словам Ашифиной, такие встречи проводят постоянно не только в регионе, но и по всей России.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о приказах об уничтожении гражданских.