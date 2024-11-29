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Россия и Украина произвели очередной обмен телами военных

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих по формуле 502 на 48

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Между Россией и Украиной произошел очередной обмен телами военных, который прошел по формуле 502 на 48. Об этом сообщил военкор Александр Коц в Telegram-канале.

Таким образом, российская сторона передала Киеву в десять раз больше тел, чем получила.

Данные о получении останков 502 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил Координационный штаб по обращению с военнопленными страны в Telegram-канале. Российская сторона официально обмен еще не комментировала.

22 ноября сообщалось, что Украина передала России 46 жителей Суджанского района Курской области. В их числе были младенец и инвалид-колясочник. По словам губернатора Алексея Смирнова, сначала они пересекли границу Украины и Белоруссии, а затем отправились в РФ. В переговорах по обмену принимала участие омбудсмен Татьяна Москалькова, она договаривалась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

При этом, если говорить о пленных украинцах, то далеко не все из них хотят возвращения на родину. По словам волонтера Марины Ашифиной, ряд солдат ВСУ уже начали выпускать на свободу при условии тщательной проверки и их непричастности к военным преступлениям. Данные о таких бывших пленных засекречены, а некоторые из них продолжают получать выплаты на Украину, рассказала Ашифина.

Ранее на Украине отреагировали на призывы ускорить обмены военнопленными.

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