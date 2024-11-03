В Киеве отреагировали на призывы ускорить обмены военнопленными

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец запросил у российского омбудсмена Татьяны Москальковой списки украинских военнопленных, которых РФ готова обменять. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Как омбудсмен Украины, хочу получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть», — говорится в сообщении.

Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала Киев вернуться к конструктивному диалогу по теме обмена пленными военными и ускорить соответствующие процессы. По словам омбудсмена, эта тема имеет большое гуманитарное значение и полностью соответствует международным нормам.

2 ноября украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что некая страна изъявила желание стать державой-покровительницей для находящихся в РФ военнопленных. В то же время дипломат обвинил Москву в том, что она якобы отказывает международным наблюдателям и медикам в доступе к солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Комментируя ситуацию, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала все эти высказывания «политическим перформансом». По ее мнению, Киев лишь создает видимость усилий по возвращению пленных, чтобы оказывать давление на Москву.

Ранее в СПЧ захотели запретить участие наемников ВСУ в обменах пленными.