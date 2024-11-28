Российские бойцы уничтожили пусковые установки ВСУ в Одесской области

Вооруженные силы России 25 и 26 ноября уничтожили украинские пусковые установки в Одесской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, в результате ударов баллистическими ракетами «Искандер» по стартовой позиции в районе села Новомихайловка были уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2», а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса «Нептун».

В Минобороны заявили, что российские войска также нанесли удары по пунктам дислокации специалистов, в том числе иностранных, обеспечивающих боевое применение этих установок и обслуживание систем западного дальнобойного оружия.

25 ноября в министерстве обороны РФ также рассказали, что российские военные уничтожили пять пусковых установок западных реактивных систем залпового огня (РСЗО), применяющих американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.