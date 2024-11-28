Путин назвал фактор для победы России на Украине

Для победы России в конфликте на Украине требуются техника и боевые комплекты, но самый главный аспект — наличие мотивации, внутренняя готовность человека к борьбе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании ОДКБ в Астане, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, даже при наличии самого совершенного оружия судьба любого военного конфликта, в том числе специальной военной операции на Украине, решается на земле, на поле боя — в конечном итоге все зависит от солдата.

Глава государства добавил, что при необходимости военный должен быть готов к самопожертвованию во имя Отечества.

Также Путин заявил, что российская армия в ночь на 28 ноября нанесла комплексный удар 90 ракетами и 100 беспилотными летательными аппаратами по территории Украины.

27 ноября российский президент Владимир Путин по приглашению казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.

Ранее Путин удивился торжественности его приема в Казахстане.