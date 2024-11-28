Путин пообещал ответ в случае новых ударов западным оружием вглубь РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что риски удара западным оружием по территории РФ есть, но Россия даст ответ. Трансляцию выступления Путина ведет пресс-служба Кремля.

«Есть ли риски при ударах по российской территории, я об этом тоже говорил многократно. Конечно есть, потому что это означает вовлечение западных стран, прямое вовлечение в вооруженный конфликт», — сказал российский лидер.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Матвиенко предупредила о наличии у России «супероружия».