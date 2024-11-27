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Израиль атаковал южные районы Бейрута

ТАСС: ЦАХАЛ обстрелял лагерь беженцев возле Бейрута

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Mohammed Yassin/Reuters

Армия обороны Израиля в ночные часы произвела авиационный обстрел объектов шиитского движения «Хезболла» на юге Бейрута. Об этом сообщает ТАСС.

«Очередная серия авиаударов нанесена по покинутым жителями домам в кварталах Гобейри, Кафаат, Лейлаки и Харет-Хорейк. ..> Взрывы прогремели в предместьях Хадас и Шуэйфат, а также в лагере беженцев Бурдж-эль-Баражна, расположенном на дороге в международный аэропорт имени Рафика Харири», — сообщили источники агентства.

До этого ЦАХАЛ сообщал об ударах по финансовым объектам «Хезболлы» в Бейруте. Днем 26 ноября армия Израиля анонсировала удары по 20 зданиям в Бейруте.

Позже стало известно, что Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном. По словам действующего президента США Джо Байдена, оно вступит в силу в среду в 5:00 мск.

Ранее жителей двух районов в пригороде Бейрута призвали срочно эвакуироваться.

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