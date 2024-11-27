Байден назвал сроки вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и Ливаном

Прекращение огня между Израилем и Ливаном, достигнутое по итогам переговоров, начнет действовать в среду, 27 ноября, с 04:00 по местному времени. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая со специальным обращением, сообщает РИА Новости.

По его словам, в это время «боевые действия на ливано-израильской границе прекратятся».

«Это должно стать постоянным прекращением огня», — сказал американский лидер.

Также он отметил, что оставшимся силам ливанского шиитского движения «Хезболла» и другим формированиям не будет позволено снова представлять угрозу безопасности Израиля.

Накануне Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее в Израиле назвали «исторической ошибкой» соглашение с Ливаном.