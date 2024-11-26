Израиль подписал перемирие с «Хезболлой»

Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения, передает ТАСС.

«Кабинет министров одобрил прекращение огня с Ливаном, оно вступит в силу завтра в 10:00 утра (11:00 мск. — «Газета.Ru»)», — рассказали израильские журналисты.

Перед этим портал Axios сообщил, что США поставили ультиматум Израилю, требуя подписания соглашения с Ливаном.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Вооруженные силы Ливана в боевые действия не вступали, при этом обстрелу подвергалось ливанское приграничье и юг Бейрута. Целью атак ЦАХАЛ были названы инфраструктурные объекты «Хезболлы».

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. 30 октября сменивший Насраллу генсек «Хезболлы» Наим Касем заявил, что движение одержит верх над Израилем.

Ранее армия Израиля дошла до реки Литани на юге Ливана, за которую должна отойти «Хезболла».