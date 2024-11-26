Армия Израиля анонсировала удары по 20 зданиям в Бейруте

ВВС Израиля начали волну атак по целям движения «Хезболла» в Бейруте, заявил арабоязычный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри. Об этом сообщает РИА Новости.

Он призвал мирных жителей отойти на безопасное расстояние от 20 зданий в столице Ливана, по которым будут наноситься авиаудары.

Накануне сообщалось, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение, которое приведет к прекращению огня между Армией обороны Израиля и ливанским движением «Хезболла».

CNN отмечает, что соглашение о прекращении огня между сторонами также должно быть одобрено израильским кабинетом министров. Однако в настоящее время этого еще не произошло.

Незадолго до этого Ynet со ссылкой на ряд источников сообщал, что Израиль предварительно одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане. По данным портала, проект соглашения сторон предусматривает 60-дневный переходный период, в течение которого израильские военные должны покинуть юг Ливана.

Ранее в Кремле назвали чрезвычайной ситуацию в Ливане.