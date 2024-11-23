Жителей двух районов в пригороде Бейрута призвали срочно эвакуироваться

Армия обороны Израиля призвала жителей районов Хадат и Шувайфат в южном пригороде Бейрута в Ливане немедленно эвакуироваться. Об этом сообщил в социальной сети X арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.

По данным его источников, призывы связаны с тем, что по данным ЦАХАЛ, в некоторых домах якобы размещают объекты шиитского движения «Хезболла».

«Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из этих зданий... и находиться на расстоянии от них не менее 500 метров», — заключил Адраи.

Этим же утром Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по жилому зданию в центральном районе Бейрута.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее миротворцы ООН попали под обстрел в Ливане.