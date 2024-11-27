Авиация Израиля нанесла удары по финансовым объектам «Хезболлы» в Ливане

Израильские военно-воздушные силы атаковали финансовые объекты шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

«ВВС Израиля нанесли разведывательные удары по девяти террористическим целям, которые были компонентами финансового управления и систем «Хезболлы» в районах Бейрута, Сидона, Тира и Бекаа», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник в 22:40 по московскому времени.

Атака стала продолжением более ранних ударов, уточнили в ведомстве. Целями стали складское помещение, филиалы финансовой организации и пункт обмена валюты, который использовался для финансирования военной деятельности «Хезболлы», добавили в ЦАХАЛ.

Позже стало известно, что Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном. Оно вступит в силу в среду в 11:00 мск.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее в Израиле назвали «исторической ошибкой» соглашение с Ливаном.