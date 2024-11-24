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Юрист предупредил об опасности американских мин на Украине

Юрист Копыл сообщил о вреде для мирных жителей поставленных Украине мин США

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Юрист, руководитель правозащитного проекта «Верум» Иван Копыл заявил РИА Новости о вреде от мин для мирных жителей, которые Соединенные Штаты передали Украине.

Он отметил, что западные страны смотрят сквозь пальцы на применение таких мин. Юрист подчеркнул, что в зонах, которые близки к фронту, мина-«лепесток» Вооруженными силами Украины (ВСУ) применяется до сих пор.

«Эти противопехотные мины запрещены Оттавской конвенцией, должны были быть уничтожены Украиной еще в 2010 году, но, к сожалению, это не случилось», — сказал Копыл.

До этого Бельгия обеспокоилась планами передать противопехотные мины ВСУ.

20 ноября президент США Джо Байден одобрил поставку противопехотных мин Украине. В мире это решение вызвало споры. Так, беспокойство выразила Япония — министр иностранных дел страны Такэси Ивая заявил, что противопехотные мины могут приносить большой ущерб в течение длительного времени.

Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер выразил сожаление по поводу решения Украины применять противопехотные мины в нарушение подписанного ею Оттавского договора.

Ранее пожилой житель Донецка подорвался на мине во дворе дома.

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