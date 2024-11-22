Еще одна страна раскритиковала передачу противопехотных мин Украине

Бельгия обеспокоена планами передать противопехотные мины Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщается в заявлении бельгийского МИД в его аккаунте в социальной сети X.

«Бельгия обеспокоена использованием противопехотных мин на Украине», — говорится в публикации.

МИД Бельгии напомнил, что противопехотные мины являются неизбирательным оружием, которое наносит вред гражданскому населению даже после завершения конфликта.

Также было отмечено, что Брюссель привержен Оттавской конвенции, которая запрещает данный тип вооружений и членами которой являются многие страны мира.

Оттавский договор — это документ, запрещающий применение, накопление запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Договор предусматривает полное уничтожение всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия и ликвидацию минных полей.

20 ноября президент США Джо Байден одобрил поставку противопехотных мин Украине. В мире это решение вызвало споры. Так, беспокойство выразила Япония — министр иностранных дел страны Такэси Ивая заявил, что противопехотные мины могут приносить большой ущерб в течение длительного времени.

В свою очередь, официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер выразил сожаление по поводу решения Украины применять противопехотные мины в нарушение подписанного ею Оттавского договора.

Ранее пожилой житель Донецка подорвался на мине во дворе дома.