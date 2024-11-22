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Япония обеспокоена поставками американских противопехотных мин Украине

МИД Японии заявил о беспокойстве из-за поставок США Украине противопехотных мин

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Ivan Antypenko/Reuters

Япония обеспокоена в связи с решением США поставить Украине противопехотные мины. Об этом заявил японский министр иностранных дел Такэси Ивая на пресс-конференции в Токио, передает РИА Новости.

Он отметил, что для Японии важен договор о запрете использования противопехотных мин (Оттавский договор, принятый ООН в 1980 году).

«Следовательно, мы испытываем сильное беспокойство в связи с ситуацией, когда необходимо использовать противопехотные мины», — сказал министр, подчеркнув, что противопехотные мины могут приносить большой ущерб в течение длительного времени.

Ивая напомнил, что Токио вносил большой вклад в этот договор и должен делать это и впредь, поэтому японская сторона испытывает «сильное беспокойство» из-за подобного решения.

США не подписали и не ратифицировали Оттавский договор. В 2014 году президент Барак Обама запретил использование американскими ВС противопехотных мин, но Дональд Трамп в 2020 году снял запрет.

20 ноября президент США Джо Байден одобрил поставку противопехотных мин Украине. В Пентагоне это решение назвали одним из самых полезных шагов, которые администрация Байдена может сделать, чтобы помочь замедлить наступление России.

Ранее в ООН осудили возможное применение Украиной противопехотных мин.

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