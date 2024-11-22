В ФРГ выразили сожаление из-за решения Украины по противопехотным минам

Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер выразил сожаление по поводу решения Украины применять противопехотные мины в нарушение подписанного ею Оттавского договора. Об этом дипломат заявил на пресс-конференции кабмина, передает РИА Новости.

«То, что Украина решила пойти на этот шаг и видит в нем преимущество в войне, достойно сожаления», — сказал Вагнер в ответ на вопрос, как Берлин относится к тому, что Киев будет применять противопехотные мины, будучи стороной Оттавского договора.

По словам Вагнера, Германия осуждает и применение мин Россией, которая не подписывала этот договор, подчеркнув, что на ФРГ до сих пор действует Оттавская конвенция.

Оттавский договор — это документ о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Договор предусматривает полное уничтожение всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия и ликвидацию минных полей.

20 ноября президент США Джо Байден одобрил поставку противопехотных мин Украине. В Пентагоне это решение назвали одним из самых полезных шагов, которые администрация Байдена может сделать, чтобы помочь замедлить наступление России.

В мире это решение вызвало споры. Помимо Германии беспокойство выразила Япония. Министр иностранных дел страны Такэси Ивая заявил, что противопехотные мины могут приносить большой ущерб в течение длительного времени.

В свою очередь официальный представитель Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Элизабет Троссел напомнила, что обязательства стран по конвенции 1997 года, касающиеся запрета применения, сохранения запасов, производства и передачи противопехотных мин, являются абсолютно ясными.

Ранее пожилой житель Донецка подорвался на мине во дворе дома.