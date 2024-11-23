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В США оценили действия России в зоне спецоперации

Эксперт Миршаймер: Россия доминирует на поле боя на Украине

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Евгений Биятов/РИА Новости

Россия побеждает в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

»Путин стоит у руля на поле боя в данный момент. Сейчас у русских все очень хорошо», — считает эксперт.

По словам профессора, для Вооруженных сил России в настоящее время на передовой нет существенной угрозы. Также Миршаймер считает, что разрешение США бить вглубь России ракетами ATACMS не повлияет на ход конфликта.

Незадолго до этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что российские войска ведут активные штурмовые действия в поселке Раздольное на западе Донецкой народной республики.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на украинский военный источник привело данные о том, что армия Украины потеряла более 40% территорий, захваченных в ходе вторжения в Курскую область.

Ранее сообщалось о подземных лабиринтах в тылу Запорожской области.

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Операция на Украине
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