Минобороны показало «подземные лабиринты» в тылу в Запорожской области

Российское Минобороны опубликовало в своем Telegram-канале видео, в котором показало, как организован быт в тылу ВС РФ в Запорожской области.

Как отметили в оборонном ведомстве, военные восстанавливают боеспособность в «подземных лабиринтах»: из соображений безопасности спальные места, баня, кухня и столовая военных находятся глубоко под землей.

В ролике можно увидеть, как повар готовит для военных обед и печет хлеб, после чего солдаты вместе едят. Один из них также показывает, где находится баня.

Командир отделения взвода обеспечения с позывным «Адыгеец» рассказал, что подземные укрытия в Запорожской области, которые могут занимать площадь в несколько гектаров, позволяют российским военным отдыхать вне зоны боевых действий. Он признался, что сначала «был какой-то дискомфорт, непонимание чего, как», а потом со временем происходит привыкание, начинаешь чувствовать себя, «как дома».

Ранее украинские диверсанты попытались проникнуть в Запорожскую область.