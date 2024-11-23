Рогов сообщил, что ВС РФ продвинулись вперед и вошли в Раздольное

Российские войска ведут активные штурмовые действия в поселке Раздольное на западе ДНР. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись вперед и вошли в Раздольное, сейчас там идут активные штурмовые действия наступательного характера», — сказал он.

По его информации, военные РФ взяли под огневой контроль трассу, по которой шло снабжение украинской группировки в поселке Великая Новоселка, в котором ВСУ сделали крупный командный и логистический пункт.

23 ноября Reuters со ссылкой на украинский военный источник сообщал, что армия Украины потеряла более 40% территорий, захваченных в ходе вторжения в Курскую область.

До этого полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что украинские военные попадут в окружение в районе города Курахово в ближайшие дни, если не отойдут от туда.

Ранее Минобороны показало подземные лабиринты в тылу в Запорожской области.