Военкор прокомментировал слух об ударе ВСУ по командному пункту с 500 бойцами КНДР

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале опроверг слух о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по командному пункту в Курской области, в котором якобы находились 500 бойцов КНДР.

Он заявил, что на Украине весь день распространяют информацию о «каких-то мифических потерях в результате удара по КП в Марьино». Военкор отметил, что такого числа людей не может быть в командном пункте.

«И про гибель руководства группировки «Север» такая же брехня», — написал он.

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российской территории. 20 ноября газета The Times сообщила, что Соединенные Штаты также разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

Президент России Владимир Путин заявлял, что 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow были атакованы военные объекты на территории РФ в Брянской и Курской областях. Отмечалось, что в последнем регионе был атакован командный пункт группировки «Север». Глава государства говорил, что при ракетном ударе есть как погибшие, так и раненые из числа подразделений внешней охраны и обслуживающего персонала. О других потерях он не сообщал.

Ранее в Госдуме назвали истерией слухи о переброске в Курскую область военных КНДР.