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Путин сообщил о погибших и пострадавших после атаки на командный пункт группировки «Север»

Путин сообщил о погибших после атаки на командный пункт группировки «Север»

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем обращении к гражданам сообщил о жертвах и пострадавших среди личного состава внешней охраны объекта после атаки на командный пункт группировки «Север».

«В Курской области произошло нападение на один из командных пунктов нашей группировки «Север». В результате данной атаки и противовоздушного боя, к сожалению, были пострадавшие, среди которых есть как погибшие, так и раненые из числа подразделений внешней охраны и обслуживающего персонала. Тем не менее, командный и оперативный состав пункта управления остались без повреждений и продолжают руководить действиями наших войск по уничтожению и выдворению противника из Курской области в обычном режиме,» — отметил Путин в своем заявлении о ситуации в зоне специальной военной операции.

Также он добавил, что возникший на складе боеприпасов в Брянской области пожар, вызванный падением обломков ракет ATACMS, был успешно потушен, и нет ни жертв, ни серьезных разрушений.

Также Путин в ходе обращения сказал Россия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» при ударе по военному комплексу в Днепропетровске.

Ранее Путин назвал невозможным использование дальнобойного оружия без страны-производителя.

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