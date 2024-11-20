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В Госдуме назвали истерией слухи о переброске в Курскую область военных КНДР

Депутат ГД Красов: нельзя незаметно разместить военных КНДР в Курской области

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Cheng Dayu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Красов в интервью «Ридусу» прокомментировал слухи о переброске северокорейских военных в Курскую область. Парламентарий подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России обладают всем необходимым, чтобы качественно выполнять боевые задачи.

«10-11 тысяч военнослужащих — это не спичечный коробок, который можно запросто спрятать. Это практически дивизия. Нельзя незаметно разместить в Курской области такое количество солдат, тем более когда на ВСУ работает группировка натовских спутников. Она отслеживает всю обстановку и снабжает ВСУ информацией», — отметил Красов.

Он добавил, что поддерживаемая Западом риторика похожа на истерию, поскольку никаких доказательств присутствия военнослужащих КНДР в Курской области до сих пор нет.

20 ноября южнокорейский депутат Пак Сун Вон заявил, что в Курской области размещены около 10 900 северокорейских военных, некоторые из которых уже участвовали в боевых операциях в составе подразделений ВС РФ.

По словам Пак Сун Вона, который является членом парламентского комитета по разведке, Национальная разведывательная служба (NIS) все еще устанавливает точное число потерь северокорейских войск и выясняет, сдался ли кто-либо из военных КНДР в плен.

Ранее Зеленский говорил, что численность войск КНДР в России может возрасти до 100 тысяч человек.

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